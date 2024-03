Ferragni a Che Tempo Che Fa |  «Tremo di paura e piango» La prima intervista tv dopo il caso Balocco e la crisi con Fedez

Leggi tutta la notizia su corriere

(Di domenica 3 marzo 2024) Su Instagram annuncia: «Voglio essere me stessa con tutte le fragilità»Stasera, domenica 3 marzo 2024,torna in tv: sarà ospite di Fabio Fazio a Cheche Fa. Si preannuncia un’a cuore aperto, in cui l'imprenditrice parlerà per lavolta in tv del, della presuntacon il maritoe dei suoi progetti futuri. Su Instagram annuncia: «Voglio essere me stessa con tutte le fragilità»Stasera, domenica 3 marzo 2024,torna in tv: sarà ospite di Fabio Fazio a Cheche Fa. Si preannuncia un’a cuore aperto, in cui l'imprenditrice parlerà per lavolta in tv del, della ...