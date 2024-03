Ferragni a Che tempo che fa | Niente ti prepara ad una tale violenza Sul Pandoro-gate | Pronta a restituire tutto

(Di domenica 3 marzo 2024) AGI - Chiaraappare in tv dopo i mesi dele della rottura con Fedez. "È un periodo un po' tosto. Sono stati due mesi e mezzo tremendi. Mi sono trovata al centro di un'ondata d'odio.tialladi certi attacchi. Io so che i social media sono fantastici ma diventano un incubo quando le cose vanno male". Lo ha detto Chiaraintervistata da Fabio Fazio a 'Cheche fa' In apertura dell'intervista di dice molto agitata e si commuove guardando un filmato dedicato al "fenomeno-". Il"Io ero in buonafede. Certo, la comunicazione poteva essere fatta meglio. Se c'è stato un fraintendimento ammetto che le cose potevano ...

Non un’intervista come tutte le altre, quella di Chiara Ferragni a Che tempo che fa. A differenza di quanto avvenuto nella sua ultima chiacchierata con la ... (dilei)

"Fraintendimento e buona fede Dolo e falsi". Valanga di critiche per Ferragni dopo Fazio: "Ho trovato tutto ridicolo, una buffonata", è lo sfogo di una fan dell'influencer. "Credo che Chiara Ferragni abbia perso il contatto con la realtà. Quando la priorità resta quella di avere ...ilgiornale

Chiara Ferragni, il sito di Canale Nove in down durante l'intervista da Fazio: cosa è successo: Grande attesa per l'intervista di Chiara Ferragni a "Che Tempo Che Fa". Talmente tanta, che anche il sito di Canale NOVE non ha retto i migliaia di utenti connessi, andando in down. Ospite di Fabio ...leggo

Chiara Ferragni da Fazio: “Mi sono trovata in mezzo a una ondata d’odio": Mi sono trovata in mezzo a un’ondata d’odio”. Chiara Ferragni è stata ospite a Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio sul canale Nove. Nelle ultime settimane, l’influencer e ...tg24.sky