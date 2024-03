Feralpisalò-Sampdoria | Serie B | fuga dalla zona calda | probabili formazioni e diretta tv

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 3 marzo 2024) Vietato sbagliare in questa ventottesima giornata dedicata allaB. Di fronte, infatti, si pareranno dueche albergano la bassa classifica cadetta. Obiettivo? Reperire punti per pianificare una solidacaldissima, lido che per una delle due opponenti non era davvero pronosticabile a inizio stagione. La sorpresa in negativo contro una Cenerentola che conosceva a menadito le difficoltà della categoria superiore e che sta cercando, in tutti i modi, di rendere più indimenticabile possibile la sua prima volta in cadetteria. Partiamo, ovviamente, dai padroni di casa. Che poi “padroni di casa” non sono: ladi Marco Zaffaroni ha abbandonato l’ultimo posto nel turno infrasettimanale toccando quota 24 lunghezze. Contro i Leoni del Garda si parerà una ...