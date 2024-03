FeralpiSalò ko con la Sampdoria | la salvezza torna ad allontanarsi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) Salò (Brescia) – Lanon conquista la preziosa vittoria voluta nel duello diretto con lae cede ai blucerchiati di Pirlo, subendo un 1-3 che la fa scivolare a quattro punti dai play out e a nove dalladiretta. Decisi a proseguire la loro risalita, i gardesani iniziano la partita a buon ritmo. Nei primi minuti Tonetto si mette in evidenza e costringe al lavoro la difesa dei blucerchiati. All’8’, però, un intervento fuori misura di Felici su Verre induce l’arbitro ad assegnare un rigore agli ospiti. Sul dischetto si porta De Luca, che non lascia scampo a Pizzignacco. Lo svantaggio non ferma la voglia di fare della squadra di Zaffaroni, che replica con Manzari e Bakestrero, ma al 18’ un veloce contropiede della formazione di Pirlo, lanciato da Verre, libera De Luca davanti a Pizzignacco. L’ex attaccante ...