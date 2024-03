Federica Brignone vince il superG di Kvitfjell

(Di domenica 3 marzo 2024) (Adnkronos) – Strepitosa vittoria dinel secondodi, gara tormentata dalle molte interruzioni a causa della nebbia che imperversava sul tracciato. Anche quando è scesala nebbia ostacolava la visibilità, ma la carabiniera valdostana ha affrontato con gran coraggio la pendenza, mettendo in pista una sciata pressoché perfetta e staccando

Federica Brignone ha vinto il superG di Kvitfjell, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. L’azzurra si è imposta sulla pista norvegese e ... (oasport)

