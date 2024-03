Federica Brignone è un bagliore nella nebbia! Domina il superG di Kvitfjell | superati Goggia e Thoeni!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 3 marzo 2024) Uno squarcio d’azzurrodi. In uncondizionato dalle tantissime interruzioni per la scarsa visibilità,illumina la scena, cogliendo la venticinquesima vittoria della carriera in Coppa del Mondo, la decimaspecialità. Con questo successoha staccatoclassifica degli italiani più vincenti Sofiae Gustavo. Davvero eccezionale la valdostana, che ha messo insieme perfettamente ogni passaggio della pista, facendo la differenza nel tratto più tecnico e gestendo poi benissimo la parte finale, dove ieri tutte le azzurre avevano perso molto. Per la coppa diresta tutto aperto all’ultima gara, ma servirà ...