Favola della domenica – Il folletto della musica

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 3 marzo 2024) C’era una volta undi nome Fusco che era appassionato di. Viveva nel giardino di una casa dove Luce, una ragazzina di dodici anni, suonava il pianoforte. Spesso, non visto, si appollaiava sul leggìo per ascoltare le note che si sprigionavano dal misterioso strumento. Decise che avrebbe conosciuto laanche lui. La sua sapienza gliel’avrebbe permesso. Diede un’occhiata agli sparititi posti alla rinfusa sul pianoforte e scelse una melodia scozzese. Iniziò ad accennarla sui tasti bianchi e neri. Per magia, le sue mani erano diventate più grandi. “Chi sta suonando il mio pianoforte?” esclamò Luce quando sentì delle note conosciute. Si avvicinò ma non vide nessuno, soltanto i tasti che si muovevano da soli. “Vorrei sapere chi sta suonando al posto mio!” ripetè a voce alta. Fusco decise di farsi vedere. “Oh!” esclamò la ...