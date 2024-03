Falsi vaccini Covid La procura vuole il processo Rischiano Madame e Giorgi

Macerata, 2 marzo 2024 – C’è anche la tennista Camila Giorgi (nata a Macerata), oltre alla cantante Madame, tra i 19 indagati per i quali la procura di ... (ilrestodelcarlino)

La Procura di Vicenza ha richiesto il processo per la cantante Madame e per la tennista Camila Giorgi per il caso dei falsi vaccini anti Covid (notizie.virgilio)