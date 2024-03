False vaccinazioni Covid | Madame e Camila Giorgi nei guai | la decisione è ufficiale

La Procura di Vicenza ha chiesto il processo per la cantante Madame e per la tennista Camila Giorgi per il caso delle false vaccinazioni anti Covid (notizie.virgilio)

Continua l’odissea di Camila Giorgi . La ex numero 1 del Tennis italiano non sta sicuramente vivendo un momento felice di carriera, con l’ultimo successo ... (oasport)

Falsi vaccini Covid, la procura di Vicenza chiede il processo per Madame e Camila Giorgi: Per la vicenda degli attestati falsi di vaccinazione anti-Covid, la Procura di Vicenza ha chiesto il rinvio a giudizio per la cantautrice Madame e per ...fanpage

Green Pass falsificati: richiesta di rinvio a giudizio per Madame, Camila Giorgi e altri 19: La procura di Vicenza ha avanzato una richiesta di rinvio a giudizio per la cantante Madame, la tennista Camila Giorgi e altre 19 persone coinvolte nell’ inchiesta sulle False vaccinazioni Covid-19.notizie

Finte vaccinazioni Covid, la procura di Vicenza chiede il processo per Madame e Giorgi: Le accuse, a vario titolo, vanno dal reato di falso ideologico alla corruzione e al peculato. Le False attestazioni servivano ottenere il green pass. La vicenda emerse alla fine del 2022 ...tgcom24.mediaset