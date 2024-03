Fa un incidente in scooter È gravissimo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 3 marzo 2024) E’ stato soccorso in codice rosso e trasportato d’urgenza a Careggi il ragazzo di 16 anni coinvolto in un graveavvenuto la sera del primo marzo in via Ghisleri. Il sedicenne era in sella al suoquando, intorno alle 22, si è scontrato frontalmente con un furgone Doblò alla cui guida c’era un uomo di 27 anni. In seguito all’urto, il ragazzo è stato sbalzato dal mezzo sbattendo violentemente a terra per l’urto. Immediato l’intervento del 118: le condizioni del giovane sono apparse subito gravi tanto che i sanitari arrivati sul posto hanno deciso per il trasferimento a Careggi. I sanitari infatti, viste le gravi lesioni riportate nell’impatto, hanno deciso di portare il 16enne direttamente all’ospedale fiorentino per le cure del caso. Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale per i rilievi di legge e per ricostruire la ...