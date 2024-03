F1 | Red Bull dopo parole papà Verstappen | ‘team è unito e concentrato sulle gare’

(Di domenica 3 marzo 2024) Londra, 3 mar. (Adnkronos) – Il team Reddi Formula 1, colpito dal caso Horner, afferma di essere “che il padre di Max, Jos, ha affermato che sono “in pericolo di essere fatti a pezzi” se Christian Horner rimarrà nel suo ruolo di Team principal. Un portavoce della RedRacing ha detto all’agenzia di stampa Pa: “Non ci sono problemi qui. La squadra è unita e siamo concentraticorse”.Parlando al quotidiano Daily Mailil Gran Premio del Bahrein di sabato,Snr ha dichiarato: “C’è tensione qui mentre lui (Horner) rimane nella sua posizione. La squadra rischia di andare in pezzi. Non può andare avanti così. Esploderà. Lui fa la vittima, quando è lui a causare i problemi”. L'articolo CalcioWeb.

