F1 Gp del Bahrain | segnali di vita dalla Rossa

(Di domenica 3 marzo 2024) Roma, 3 marzo 2024 – Che barba e che noia, avrebbe detto Sandra Mondaini. La Formula Uno riparte e tutto è come prima: Verstappen prende e va, se la suona e se la canta ed è difficile immaginarlo sconfitto alla fine della stagione. Ciò premesso, tenterò di valorizzare un suggerimento della nonna, ai tempi in cui non esistevano i telefonini. La, spiegava la vegliarda, è come una fotografia dell’era sua: bisogna sempre sviluppare il negativo. Traduco. La Ferrari non è pronta per il Mondiale. Non ci voleva Einstein per immaginarlo: veniamo da una stagione dominata dai Bibitari e le regole tecniche sono rimaste identiche. La tecnologia non va mai confusa con la fantasia. Dopo di che, a Sakhir la scuderia ha registrato un timido progresso, rispetto alle atroci malinconie di inizio 2023. Laieri stava tranquillamente davanti alla Mercedes, alla ...