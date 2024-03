(Di domenica 3 marzo 2024) Attacco del papà di Max al team principal "Non si può continuare" SAKHIR (BAHRAIN) - "La tensione rimarrà nel team finché rimarrà al suo posto. Non si può continuare. Sta interpretando la parte della vittima mentre lui è parte del problema". Parole dure, quelle pronunciate al "D

Dal deserto filtrano notizie incoraggianti. Il separato in casa Carlos Sainz è stato il più veloce nella seconda giornata dei test in F1 in Bahrain. Lo ... (sport.quotidiano)

Dal deserto filtrano notizie incoraggianti. Il separato in casa Carlos Sainz è stato il più veloce nella seconda giornata dei test in F1 in Bahrain. Lo ... (sport.quotidiano)

Caso Horner, il papà di Verstappen: “Se rimane team principal, la Red Bull rischia di essere fatta a pezzi”: Non è servito a convincerlo di una pace ritrovata in seno all’azienda il fatto che il team principal, accusato di comportamenti inappropriati nei confronti di una dipendente, sia stato assolto ...repubblica

F1: Caso Horner, Jos Verstappen "La Red Bull così esploderà": Il riferimento del papà di Max, vincitore ieri della prima gara del Mondiale 2024 di Formula 1 in Bahrain, è a Chris Horner. Giovedì la Red Bull aveva chiuso l'indagine interna scagionando il proprio ...sport.tiscali

Bella questa Formula 1, ma non la guarderei: Leggi, approfondisci, rifletti. Non perderti in un click, abbonati a ULTRA per ricevere il meglio di Contrasti.rivistacontrasti