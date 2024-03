Ex Milan | Rui Costa incontra Papa Francesco | ecco il siparietto VIDEO

Jean-Pierre Papin , ex attaccante del Milan , ha stilato la sua personale top 11, citando anche ex calciatori rossoneri (pianetamilan)

Con il gol segnato ieri sera in Milan -Atalanta, Rafael Leao diventa il secondo miglior marcatore portoghese di sempre in Serie A. I numeri (pianetamilan)

Napoli-Juventus, Corbo: "Mario Rui sarebbe da preferire a Olivera": Antonio Corbo, nel suo articolo per il quotidiano La Repubblica, ha 'consigliato' a Francesco Calzona di preferire Mario Rui a Olivera.areanapoli

Napoli-Juventus: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni: Gli azzurri in cerca di continuità dopo i sei gol rifilati al Sassuolo, Calzona ripropone Juan Jesus dal 1’. Allegri punta su Chiesa e Vlahovic ...repubblica

Ex Milan e Fiorentina: Rui Costa visita il papa e gli regala una maglia speciale VIDEO: Giornata romana per Manuel Rui Costa. L'ex numero 10 di Milan e Fiorentina, oggi presidente del Benfica, ha fatto visita in mattinata a Papa Francesco, portando in dono al pontefice un regalo che ...calciomercato