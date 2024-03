Estranei | storia d’amore e di fantasmi in un grande melodramma queer

(Di domenica 3 marzo 2024) In, il regista Andrew Haigh rielabora i canoni deltra introspezione ed elementi surreali, firmando uno dei film più sinceri e toccanti sull'esperienza omosessuale. È la sovrapposizione di due immagini ad aprire, con un'inquadratura che da subito pare voler instaurare una dialettica impossibile fra interno ed esterno: da un lato la sagoma di Adam, che ha il volto dell'attore irlandese Andrew Scott, dall'altro lo skyline di Londra, che si profila al di là del Tamigi. La vetrata della finestra dell'appartamento di Adam è la prima barriera che si frappone tra il protagonista del film e il mondo al di fuori di quelle pareti: un mondo osservato da lontano e contrapposto a un rifugio domestico che, nel corso della visione, si configurerà come uno …

