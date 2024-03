Errore nel numero delle sezioni scrutinate Sardegna | un ribaltone | cosaì cambia tutto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) Sono 19 e non più 22, come comunicato in una nota stampa della regione all'alba di martedì scorso, leche non hanno chiuso lo spoglio elettorale in, che sarà completato dagli uffici circoscrizionali. Dopo che tre di quelle 22erano riuscite a completare lo scrutinio e caricare i dati, l'ufficio stampa non aveva comunicato con una nota l'aggiornamento, caricato in automatico sul sito, generando così confusione fra le due cifre. La precisazione suldei seggi in sospeso arriva dall'ufficio stampa della regione. In attesa della proclamazione ufficiale dei dati dalla corte d'appello di Cagliari, oggi è la neo governatrice dellaAlessandra Todde a parlare dopo le voci, confermate da entrambi gli schieramenti, che la differenza di voti con Paolo Truzzu si sia ...