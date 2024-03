Erling Haaland segna il gol del Derby di Manchester dopo un errore horror

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 3 marzo 2024) Breaking:hato il suo gol neldimolto tardi nella partita quando ilCity ha sconfitto ilUnited 3-1 all’Etihad Stadium. La squadra di Pep Guardiola non ha avuto vita facileessere rimasta in svantaggiootto minuti quando Marcus Rashford ha colpito un razzo da 25 yard. Foden avrebbe eguagliato il suo compagno di squadra inglese all’inizio del secondo tempo quando la stella delCity ha prodotto un grido per portare la sua squadra al livello. Il 23enne avrebbe poi ottenuto il vincitore prima cheaggiungesse il terzo. La stella norvegese ha realizzato uno dei suoi classici gol nei tempi supplementari per ...