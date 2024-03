Eredivisie | Psv Feyenoord 2-2 | il distacco resta di 10 punti

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 3 marzo 2024) Finisce in parità con due gol per parte il big match tra Psv e. Continuare l’imbattibilità della capolista Prima contro seconda, Psv contro: alla giornata numero 24 l’oggi ha vissuto uno dei suoi snodi cruciali. Con 10di vantaggio, la capolista ha ospitato i campioni dell’Olanda con la serenità di chi poteva concedersi il lusso di sbagliare, cosa peraltro non ancora successa in una stagione vissuta da imbattuta. Ne è uscita fuori una gara intensa, vivace, chiusasi in parità, un 2-2 spettacolare che ha visto le due formazioni aggiudicarsi un tempo a testa sul piano del gioco, ma non del risultato. Il Psv è scattato benissimo dai blocchi di partenza. Era solo il quarto minuto quando Tillman ha scherzato Hancko con un tunnel e si è presentato con successo davanti a ...