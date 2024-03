Empoli sconfitto in casa dal Cagliari | decide Jankto! VAR decisivo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 3 marzo 2024)si sono sfidate al Castellani nel match delle ore 15, valevole per la ventisettesima giornata di Serie A. Dopo un primo tempo povero di emozioni, la sfida si accende nella seconda frazione di gioco:, il VAR annulla un gol ai toscani. La partita si chiude sullo 0-1 per i sardi TRE PUNTI D’ORO PER I SARDI –si sono sfidate al Castellani in una sfida salvezza delicata per entrambe le squadre. Iniziano bene i toscani che macinano gioco ma le occasioni vere e proprie al termine della prima frazione di gioco sono sostanzialmente due, una per parte: il palo di Cambiaghi e un colpo di testa di Lapadula con ottima risposta di Caprile. Nel secondo tempo la sfida si accende, in particolare verso il 60? quando l’sigla il ...