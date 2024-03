Empoli | le pagelle di CM | Liberato Cacace dalle stelle alle stalle Nicolò Cambiaghi mina vagante

Le Pagelle , i voti e il tabellino di Empoli-Cagliari 0-1, match della ventisettesima giornata di Serie A. Colpo grosso per la squadra di Claudio Ranieri che ... (sportface)

La squadra di Nicola si impone 2-3 nel recupero, facendo un importante passo in avanti verso la salvezza e mettendo nei guai il Sassuolo nella lotta per non ... (firenzepost)