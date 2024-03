Empoli-Cagliari 0-1 | gol di Jankto

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di domenica 3 marzo 2024) (Adnkronos) – Ilvince 1-0 sul campo dell’oggi nel match valido per la 27esima giornata della Serie A 2023-2024. La formazione di Claudio Ranieri si impone con il gol di. I sardi conquistano la prima vittoria in trasferta e salgono a 23 punti agganciando il Verona al terz’ultimo posto. I toscani restano fermi a 25 punti. Nel primo tempo dopo un buon inizio dell’che si rende pericoloso grazie a Cancellieri, e con il palo colpito al 17? con Cambiaghi che arriva in area e prova il tiro ad incrociare colpendo il legno, arriva l’occasione per ilcon il colpo di testa di Lapadula, e l’ottima risposta di Caprile. Nella ripresa al 63? viene annullato il vantaggio dei toscani. Dopo una grande parata di Scuffet su un colpo di testa di Walukiewicz, il pallone rimane ...