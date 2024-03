Empoli-Cagliari 0-1 | decide Jankto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024), 3 marzo 2024 - Due tiri in porta e un gol: è così che ilvince una partita nella quale, anche alla luce dei cambiamenti tattici operati in corsa da Ranieri, sembrava volersi accontentare del pari confidando magari nell'impegno interno contro la Salernitana per raccogliere preziosi punti salvezza. Invecetrasforma in oro una delle pochissime chance offensive dei rossoblù, che battono unche nel primo tempo aveva colpito un palo con Cambiaghi, la cui maledizione in zona gol continua. I sardi salgono a 23 punti e agganciano così il Verona, che nel primo pomeriggio aveva inguaiato un Sassuolo in caduta libera, mentre i toscani, che trovano la prima sconfitta (per la verità immeritata) dell'era Nicola, restano a 25 punti, mantenendo comunque ancora un buon margine sulla zona rossa. Le ...