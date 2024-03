Empoli Cagliari 0-0 LIVE | Nessun gol nel primo tempo

(Di domenica 3 marzo 2024), match valevole per la giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e direttaLa cronaca, sintesi e direttadella partita: valevole per la giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024. SEGUI QUI LADELLA PARTITA

L'Empoli vuole proseguire la cavalcata salvezza inaugurata con l'arrivo di Davide Nicola in panchina. Sulla sua strada ecco però... (calciomercato)

L’Empoli dall’arrivo in panchina di Nicola è improvvisamente dove anche il Cagliari vorrebbe essere, a 25 punti e quasi a distanza di sicurezza dalla zona ... (infobetting)

Formazioni ufficiali Empoli-Cagliari , le scelte dei due tecnici per il match di Serie A valevole per la 27esima giornata C’è tanta attesa per la sfida tra ... (calcionews24)

Zito Luvumbo , attaccante del Cagliari , ha chiesto il cambio per infortunio durante la sfida contro l’ Empoli infortunio in casa Cagliari . Al minuto trenta ... (calcionews24)

Serie C Girone B: colpo Lucchese, Rimini sconfitto 2 a 1. La classifica aggiornata: Serie C Girone B: colpo Lucchese, Rimini sconfitto 2 a 1. La classifica aggiornata Serie A: all’intervallo reti inviolate in Empoli-Cagliari, Frosinone avanti 1 a 0 sul Lecce Serie B: le formazioni ...ilovepalermocalcio

Formazioni ufficiali Lecce-Frosinone, le scelte dei due allenatori: All. D’Aversa. Formazioni ufficiali Empoli-Cagliari, le scelte dei due tecnici per il match di Serie A valevole per la 27esima giornata C’è ...calcionews24

Formazioni ufficiali Frosinone-Lecce, le scelte dei due allenatori: All. D’Aversa. Formazioni ufficiali Empoli-Cagliari, le scelte dei due tecnici per il match di Serie A valevole per la 27esima giornata C’è ...calcionews24