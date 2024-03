Elvira muore nel lago | è la quarta vittima in pochi mesi Cosa succede

(Di domenica 3 marzo 2024) Nelle tranquille acque deldi Como, precisamente nel ramo lecchese di fronte alla spiaggia del Moregallo (Lecco), si è consumato oggi un nuovo dramma. Una donna di 66 anni,Mangini, veterinaria di professione, ha perso la vita durante un’immersione sportiva. Il tragico evento si è verificato quando, durante la fase di risalita, la subacquea ha incontrato un problema che le è stato fatale. L’incidente ha immediatamente scatenato un’operazione di soccorso, dopo che alcuni testimoni hanno notato il corpo della donna galleggiare vicino alla riva. Nonostante il tempestivo allarme e l’intervento dell’elisoccorso, il trasporto all’ospedale Manzoni di Lecco in codice rosso non è bastato a salvare la vita della subacquea, domiciliata in provincia di Milano. La causa del decesso sembra essere stata una probabile embolia polmonare. Nonostante il ...

