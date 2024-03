Il commento della showgirl alle affermazioni della consigliera toscana M5S Noferi, che aveva parlato di "sputi forse anche meritati" contro gli agenti "Se non ... (sbircialanotizia)

Elisabetta Canalis al centro della bufera mediatica. Nonostante sia oramai in pianta stabile negli States, la modella non perde di vista l’Italia. A tal ... (ilfattoquotidiano)

Elisabetta Canalis manda in delirio i fan: trasparenze da togliere il fiato: Elisabetta Canalis fa letteralmente impazzire i suoi follower e non soltanto. La modella, influencer ed ex compagna di Christian Vieri, ha pubblicato sui social una serie di scatti degli ultimi giorni ...golssip

Scontri di Pisa, Elisabetta Canalis difende la polizia: «Rischiano la vita per noi, spesso ce lo dimentichiamo»: Anche Elisabetta Canalis dice la sua sugli scontri di Pisa e le accuse alla polizia. Dopo l'informativa del ministro degli Interni Matteo Piantedosi, che ha chiesto ...leggo

Elisabetta Canalis, gli scatti lasciano senza fiato i fan: look sexy per l’ex Velina: L'ex Velina Elisabetta Canalis ha pubblicato sui social una serie di scatti delle scorse giornate: fan senza fiato ...golssip