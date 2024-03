(Di domenica 3 marzo 2024) "Il riconteggio totale non è previsto dalla legge, si può fare su singole sezioni con un ricorso motivato" "I dati delle 22 sezioni mancanti che ci arrivano dai nostri rappresentanti di lista ci lasciano stare tranquilli" sull'esito delleregionali in. "Poi aspetteremo quello che comunicherà il tribunale della Corte di Appello di Cagliari".

L'esito delle elezioni regionali in Sardegna sembra riaprirsi con il distacco tra i voti per i candidati Alessandra Todde e Paolo Truzzu che diminuisce. E ... (today)

La premier Meloni, dal Canada, non esclude l'ipotesi di un riconteggio delle schede in Sardegna , dopo lo scarto tra Alessandra Todde e Paolo Truzzu si sarebbe ... (fanpage)

Nel corso delle ultime Elezioni che si sono svolte in Sardegna ha voluto esprimere un proprio parere Salvatore Deidda . Quest’ultimo lo ha fatto nel corso di ... (cityrumors)

"Il riconteggio totale non è previsto dalla legge, si può fare su singole sezioni con un ricorso motivato" "I dati delle 22 sezioni mancanti che ci arrivano ... (sbircialanotizia)

"Mandiamo a casa la destra". D'Amico arruola Todde: missione in Abruzzo: La grillina sarà sul palco in occasione del comizio di chiusura della campagna elettorale in Abruzzo. Il candidato della maxi ammucchiata di sinistra spera di cavalcare l'effetto Sardegna ...ilgiornale

Elezioni regionali 2024, Todde andrà in Abruzzo per la chiusura della campagna elettorale: “Manderemo a casa la destra”: Ci sarà anche la nuova presidente della Sardegna Alessandra Todde alle prossime Elezioni regionali in Abruzzo del 10 marzo 2024.tag24

Elezioni Sardegna, Todde: "Margine tra 1.450 e 1.600 voti": "Il riconteggio totale non è previsto dalla legge, si può fare su singole sezioni con un ricorso motivato" "I dati delle 22 sezioni mancanti che ci arrivano dai nostri rappresentanti di lista ci lasci ...adnkronos