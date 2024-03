Elezioni Sardegna | Fdi non si arrende | l’annuncio di Deidda

(Di domenica 3 marzo 2024) Nel corso delle ultimeche si sono svolte inha voluto esprimere un proprio parere Salvatore. Quest’ultimo lo ha fatto nel corso di una intervista all’Adnkronos Una sconfitta difficile da digerire quella rimediata inche ha una nuova governatrice, Alessandra Todde. Chi ne esce sconfitto è sicuramente il centrodestra. In primis Fratelli d’Italia che, però, ha annunciato di non volersi assolutamentere. Lo ha fatto capire attraverso alcune dichiarazioni del deputato sardo, presidente della Commissione Trasporti della Camera ed esponente dello stesso partito, Salvatore. Quest’ultimo ne ha parlato ai microfoni dell’agenzia di stampa ‘Adnkronos‘. L’esponente di Fdi, Salvatore(Ansa Foto) Cityrumors.itNel corso della ...

Cagliari, 2 marzo 2024 - Elezioni 2024 in Sardegna : è giallo sul risultato. In queste ore circola con sempre più insistenza una domanda: il centrodestra ... (quotidiano)

Deidda all'Adnkronos: "Non chiediamo ribaltone ma rispetto e commento su dati reali non su ipotesi" ''Noi abbiamo avuto grande rispetto per gli avversari, ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – ''Noi abbiamo avuto grande rispetto per gli avversari, tant'è che Truzzu ha subito chiamato la Todde per complimentarsi della vittoria in ... (periodicodaily)

L'esito delle elezioni regionali in Sardegna sembra riaprirsi con il distacco tra i voti per i candidati Alessandra Todde e Paolo Truzzu che diminuisce. E ... (today)

La premier Meloni, dal Canada, non esclude l'ipotesi di un riconteggio delle schede in Sardegna , dopo lo scarto tra Alessandra Todde e Paolo Truzzu si sarebbe ... (fanpage)

Ieri a Messina il flash mob #SiamoTuttiSardegna: Una trentina di attivisti si sono dati appuntamento per festeggiare la vittoria alle Elezioni regionali in Sardegna, auspicando che il centrosinistra prosegua in tal senso anche in Sicilia. Alessandra ...strettoweb

"Effetto Sardegna fantasy". Il Pd della Schlein sempre più in calo: La risicata vittoria in Sardegna se da un lato ha riacceso le speranze del campo ... La soglia del 20%, obiettivo minimo per la segretaria dem in vista delle prossime Elezioni europee di giugno, è ...ilgiornale

Regionali. Matteo Lecis Cocco Ortu (Pd): "Ora andare avanti con fiducia": con un confronto a scala regionale rispetto alle importanti Elezioni di Sassari e Alghero e a livello nazionale per individuare la migliore candidatura per le europee in modo che la Sardegna possa ...sardegnalive