Effetto Todde a Firenze | i Dem prendono tempo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 3 marzo 2024), 3 marzo 2024 – L’entusiasmo della sinistra per la vittoria alle elezioni regionali in Sardegna, con il ritorno del cosiddetto campo largo, è contagioso. Così contagioso che la coalizione Pd-M5S, allargata per l’occasione a IV e Azione, spera di vincere anche in Abruzzo, altra Regione governata dalla destra, dove si vota domenica prossima. Ma l’arriva anche a; l’Alleanza Verdi e Sinistra, che fa parte della coalizione con il Pd, ha appena incontrato il M5S, con l’obiettivo di replicare il campo largo sardo ed escludere IV. Sinistra Italiana ha d’altronde potere di veto sulla composizione della coalizione, grazie alle gentili concessioni del Pd fiorentino, e propone alternative al dialogo in corso con il partito di Matteo Renzi. I Democratici hanno preso un po’ di, ...