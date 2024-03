"Effetto Sardegna fantasy". Il Pd della Schlein sempre più in calo: La risicata vittoria in Sardegna se da un lato ha riacceso le speranze del campo ... "In Italia – esordisce Buttaroni in riferimento al voto sardo - mi sembra ci sia stato un Effetto fantasy". Il ...ilgiornale

Effetto Todde a Firenze, i Dem prendono tempo: Dare l’impressione di non essere mai in controllo degli eventi, soprattutto quelli che la riguardano direttamente, è un problema antico della destra fiorentina, che nemmeno con FdI alla guida della co ...lanazione

Regionali Abruzzo, Salvini in missione contro l’Effetto Sardegna: «Per i miei 51 anni regalatemi la vittoria»: Prima ancora che rivendicare i risultati raggiunti, in primis sulla ferrovia Roma-Pescara e sulle autostrade, l’obiettivo numero uno della “campagna d’Abruzzo” ...ilmessaggero