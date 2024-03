Ecco i nomi dei 300 politici e vip spiati

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 3 marzo 2024) In via Giulia a Roma, nel suo ufficio, un tenente della Guardia di finanza, aveva deciso di fare le pulci a decine disoprattutto di centro-destra. Un profiler seriale di presunti mariuoli. Chi conosce Pasquale Striano lo descrive come dedito al lavoro in modo quasi ossessivo, un cacciatore di mafiosi come non ce ne sono quasi più. Tanto che i direttori dell’Antimafia si affidavano a lui come a un rabdomante di cosche. Ma poi deve essere successo qualcosa. Forse la frequentazione dei cronisti antimafia dal ciglio perennemente imbronciato potrebbe averlo convinto a trasformarsi in una sorta di vendicatore dell’Italia migliore, quella che schifa tutto ciò che non è di sinistra. I perenni allarmi mediatici sui rischi di infiltrazioni della criminalità organizzata nell’area conservatrice, devono averlo reso sensibile alle lusinghe dei «segugi» del giornalismo ...