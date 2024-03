Eccellenza Sant’Agostino fa tris

(Di domenica 3 marzo 2024) 3 BENTIVOGLIO 1 : Costantino, Ceneri (D’Agata), Zanon, Iazzetta, Schiavon, Fiorini, Roda, Lenzi, Figliomeni (Matta), Lodi (Guerzoni), Boreggio. All. Biagini. BENTIVOGLIO: Tartaruga, Mantovani, Bonandin, Balboni, Greco, Callegari, Ghiselli, Monducci, De Brasi, Brito (Parmeggiani), Canova (Raspadori). All.: Gelli Arbitro: Arrigoni sezione di Ravenna Marcatori: 27’ p.t. Mantovani (B), 40’ p.t. Ceneri (SA), 66’ s.t. Roda (SA), 89’ Matta (SA) Note: ammoniti Lodi (SA), Guerzoni (SA), Canova (B) e Raspadori (B). Rimonta edel. Nel turno casalingo del campionato dila formazione di mister Biagini conquista tre punti preziosi, prima passa in svantaggio poi la ribalta nella ripresa con una buona prestazione di carattere e giocate di qualità, con la reti decisive di Roda e Matta. Nel primo tempo dopo ...

