Eccellenza Jesina altra sconfitta davvero immeritata | 1-0 per il Monturano

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 3 marzo 2024) Peggio di così c’è solo la…Promozione. In gol per l’undici allenato dall’ex leoncello Cuccù, Moretti. Leoncelli per la prima volta ufficialmente nei play out JESI, 3 marzo 2024 – Perde laal San Claudio di Campiglione di Fermo contro ilaccentuando una crisi, oramai totale, che sembra non aver mai fine. Perdemente per quello visto in campo ma alla fine, quello che conta, è il risultato maturato ed ora la squadra di Strappini è in piena zona play out con un finale di stagione non facile, viste le avversarie da affrontare. Tifosi leoncelli al San Claudio di Campiglione di Fermo Tifosi sempre più delusi e…arrabbiati. Fai clic qui per vedere lo slideshow. PRIMO TEMPO Gara intensa e fisica con lache prova a fare la partita. Al 18? Giovannini su punizione impegna Isidori. Al 24? ancora ...