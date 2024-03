Eccellenza Chiesanuova show al “Sandro Ultimi” | 3-1 al Montegiorgio e salvezza a un passo

In arrivo la seconda volta nel rinnovato "Sandro Ultimi" per il Chiesanuova , forse sarà bagnata, ma il Montegiorgio troverà una squadra arrabbiata. Come ... (sport.quotidiano)

Sbarbati stronca la sua ex squadra, oggi il Montegiorgio sarebbe in Promozione: Eccellenza - Doppietta e 3-1 del Chiesanuova al Sandro Ultimi. Espulso Albanesi, fermani in caduta libera di Matteo Meschini Il Sandro Ultimi di Chiesanuova si riconferma fortino per gli uomini di mis ...youtvrs

Eccellenza e Promozione: i risultati dei match delle squadre fermane: CALCIO - In Eccellenza vince il Monturano e pareggia il Montegranaro. Ancora sconfitta per il Montegiorgio. In promozione vincono Porto Sant'Elpidio e Rapagnano. Pareggio tra Sangiorgese e Palmense me ...cronachefermane

“Le Marche nel Pallone”: stasera l’Ascoli in primo piano: Ospiti Vincenzo Rodia, Meco Agostini e una rappresentanza del Chiesanuova È domenica. C'è la Santa Messa al mattino, il pranzo con la nonna, il calcio nel pomeriggio e "Le Marche nel Pallone" la sera.youtvrs