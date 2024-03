Ebreo ortodosso accoltellato in Svizzera a Zurigo da un 15enne: è grave, giovane arrestato dopo la violenza: Un Ebreo ortodosso di 50 anni è stato aggredito e accoltellato da un 15enne in Svizzera, a Zurigo. L’uomo, ferito gravemente, è stato trasportato d’urgenza in ospedale ed è in pericolo di vita. Il ...notizie.virgilio

Ebreo ortodosso accoltellato a Zurigo, fermato aggressore 15enne: (Adnkronos) - Un Ebreo ortodosso è stato accoltellato a Zurigo da un 15enne che lo ha aggredito al grido di 'Morte a tutti gli ebrei', prima di essere arrestato dalla polizia svizzera. Lo hanno ...reggiotv

