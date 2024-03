E tu sei la prova La leghista Tovaglieri da Del Debbio | lezione a immigrati e sinistra | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) Dici «maranza» e pensi a dei più o meno simpatici ragazzotti di periferia, un (bel) po' coatti e con discutibili gusti in fatto di musica e di abbigliamento. In realtà la situazione è assai più complessa e inquietante, come testimonia da mesi Dritto e rovescio, su Rete 4. Ospitando in studio molti di quei giovanissimi, Paolo Delha acceso i riflettori sul microcosmo “nascosto” delle città e delle province italiane, un mix esplosivo di trap, microcriminalità, immaginario da boss di quartiere e, spesso, immigrazione e integrazione difficile. Non è un gioco. E se lo è, è violento. Lasono le minacce arrivate allaIsabella, mai tenera sul fenomeno. «Ti sbudellerò davanti agli occhi di Del», le ha scritto sui social un fan del trapper Baby Gang. «Prima di ...