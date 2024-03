È stato terribile Barbara D' Urso si confessa a Venier | cosa le rivela

(Di domenica 3 marzo 2024) «Il mio cuore è in Rai, ci sono stata 22 anni. Oggi sto bene, sono serena anche professionalmente, ho una famiglia stupenda, ma la verità è che non ho ancora elaborato il lutto, ho ancora qui il dolore di quello che mi è accaduto e della modalità in cui sono stata strappata da quella che era la mia vita per 23 anni da Mediaset che mi ha dato tanto». L'ha dettoD', ospite a Domenica In condotto da Mara. «Sedici anni in diretta tutti i giorni, quell'azienda mi ha dato tantissimo ma io ci sono sempre stata - continua - durante il Covid, quando tutti erano a casa io ogni giorno ero lì a tenere compagnia agli italiani, a farli cantare dai balconi e a informarli. Il modoin cui sono stata strappata, senza che nessuno mi dicesse perché, l'ho saputo un giorno, il 26 giugno alle 16.20. Il dolore è ...

