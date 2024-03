E’ morto il partigiano Mario Frosini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 3 marzo 2024) Montelupo Fiorentino (Firenze), 3 marzo 2024 – L'Anpi di Montelupo Fiorentino dà la triste notizia della scomparsa di, presidente della sezione dalla rinascita dell'Anpi nel 2006. "Con– ricordano dall’Anpi – se ne va uno degli ultimi partigiani che, da giovane, mise la propria vita in gioco per ridare a questo paese la dignità che aveva perduto. Se ne va un compagno vero, un instancabile militante che ha creduto negli ideali della gioventù e che a questi ideali è rimasto fedele fino da ultimo. Sempre presente a tutte le iniziative, i dibattiti, le cerimonie, gli incontri con le scuole e i ragazzi. Sempre impeccabile, elegante fuori e dentro come solo le belle persone sanno essere. Un uomo dei nostri migliori tempi e un uomo migliore di tutti noi. Umile e mite ma saldo nelle sue ...