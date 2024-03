È l’ora del derby 1 Rata | serve la vittoria

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) Tre punti per continuare a sperare di far sì che la Maceratese possa lasciare il segno nel campionato. È con questo obiettivo che i biancorossi di Pieralvise Ruani affronteranno il Tolentino con i cremisi che hanno gli stessi obiettivi e stimoli. In casa biancorossa si devono fare i conti con gli infortuni: è out Tortelli mentre Massei dovrebbe sistemarsi in panchina, recuperato il giovane Edoardo Ruani che torna a disposizione ma dovrebbe entrare in un secondo momento qualora dovesse esserci la necessità, stesso discorso per Perri oramai recuperato. Ma, al di là di chi farà parte della formazione titolare, c’è da tornare al successo per cancellare il passo falso di sette giorni fa a Montegranaro e tenere vive le speranze di sfruttare le opportunità lasciate dalla classifica per inserirsi nei playoff. Ma è indubbio che tale traguardo possa essere centrato, considerando anche la ricca ...