Dune - Parte Due | le opinioni della redazione

(Di domenica 3 marzo 2024) I redattori di Movieplayer si riuniscono ancora una volta per proporvi una panoramica di commenti suDue, secondo capitolo dell'adattamento delle opere di Frank Herbert ad opera di Denis Villeneuve con Timothée Chalamet e Zendaya. Buona risposta di pubblico dopo i primi giorni di programmazione, ma soprattutto una buona accoglienza, a tratti ottima, anche dacritica internazionale e nostrana. Un coro di commenti a cui abbiamo voluto aggiungere, come sempre per le grandissime produzioni più attese, anche il nostro, proponendovi una rassegna dinostrasuDue, secondo capitolo dell'adattamento dei romanzi di Frank Herbert a opera di Denis Villeneuve. Un sequel di ...