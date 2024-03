Dune – Parte 2 | le vere protagoniste sono le donne

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di domenica 3 marzo 2024) L’attesa si è finalmente conclusa: dopo tre anni dall’uscita del primo capitolo del suo adattamento dell’opera di Frank Herbert, Denis Villeneuve ci regala finalmente il2, chiudendo così le vicende narrate del primo romanzo. Come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione del film, si tratta di “un sequel che supera sia il capitolo precedente che le (pur altissime) aspettative, e si impone come una nuova pietra miliare del genere fantascientifico“. Se nel primo film eravamo stati portati per la prima volta su Arrakis, seguendo le sventurate vicende della famiglia Atreides, sterminata dai diabolici Harkonnen, qui ci troviamo ad assistere all’ascesa degli unici sopravvissuti al massacro, Paul Atreides e sua madre Lady Jessica. I due dovranno conquistare la fiducia dei nativi di Arrakis, i Fremen, occupati in una lotta decennale contro gli ...