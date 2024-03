Dune di Lynch | ecco perché non funziona | secondo Villeneuve

Tra i vari problemi della versione di Dune di David Lynch , Denis Villeneuve ha risolto perfettamente uno dei più importanti in Dune - Parte Due. La versione di ... (movieplayer)

A 40 anni dall'uscita, il controverso adattamento firmato da Lynch tornerà nelle sale (per il momento solo in quelle americane ). Prima dell'arrivo di Dune : ... (movieplayer)

Max Evry, l’autore di “A Masterpiece in Disarray: David Lynch’s Dune. An Oral History”, ha trovato la sceneggiatura mai terminata dal regista per il sequel di ... (cinemaserietv)