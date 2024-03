Due spicci per il Welfare nel Lazio | rivolta in Regione contro la legge targata FdI

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di domenica 3 marzo 2024) Trecentomila euro. Sarebbe questa la cifra stanziata tra il 2024 e il 2026 per far diventare realtà la proposta di Fratelli d’Italia, che prevede l’allargamento del bacino dei cittadini che possono accedere agli aiuti economici messi a disposizioni dalla. Come? Ampliando i criteri per accordare i sostegni, superando quindi quello utilizzato attualmente – l’Isee – così da raggiungere anche quelle famiglie con redditi più elevati ma che per altre ragioni si trovano in una situazione di bisogno. Verrebbero presi in considerazione nuovi fattori: l’essere un genitore solo o genitori studenti, essere un padre separato, aver perso il reddito per problemi di lavoro, avere figli gemelli, o essere in stato di gravidanza. Una proposta che la sinistra giudica, però, “ideologica”. Per la dem Marta Bonafoni “unafinanziata con queste risorse, che ...