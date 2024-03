“Due Mari | questa volta ci siamo” Commissario | la firma a un passo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 3 marzo 2024) Arezzo, 3 marzo 2024 – Ingegner Cardinali, consulente per le opere strategiche di Confidustria Toscana Sud, perchè il completamento della Due, non è più rinviabile? "Manca da troppo tempo un collegamento trasversale, oggi abbiamo itinerari di grande comunicazione solo longitudinale nord-sud". Il governatore Giani ha fatto proprio il pressing degli industrialisull’urgenza dell’opera. Quali sono le prossime tappe? "L’impegno della Regione è confermato dalla prossimadell’accordo con ildi governo, ingegner Simonini sul progetto di adeguamento a 4 corsie del tratto San Zeno-Arezzo, comprensivo della realizzazione di due bretelle verso il raccordo autostradale e la SR 71, indispensabili per la cantierizzazione del passaggio della nuova Duesopra le gallerie della linea ferroviaria in ...