Dubbi di Perla sulla storia con Mirko | “Cose private che sono successe”

(Di domenica 3 marzo 2024) Il percorso diVatiero al Grande Fratello è stato a dir poco altalenante. La gieffina è entrata in gioco dicendo di non voler riconquistareBrunetti e di essere nella casa di Cinecittà per ritrovare sé stessa, una volta cheè uscito,ha palesato i suoi sentimenti ed ha chiesto in più occasioni certezze e risposte al suo “ex”, ma adesso che lui le ha dato quello che chiedeva la Vatiero ha dei. Nei giorni scorsi la concorrente ha avuto una crisi ed è scoppiata a piangere per il peso delle pressioni che arrivano dall’esterno e secondo i più maligni si è anche avvicinata parecchio ad Alessio Falsone. Come se non bastasse ieri seraha confidato a Greta Rossetti di avere deisul sul futuro con, anche per certe ...