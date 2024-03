Drone abbattuto | il comandante di nave Duilio | “Profilo minaccioso | reazione per autodifesa” Crosetto | “Difenderemo le nostre navi”

(Di domenica 3 marzo 2024) “Ieri, ingazione nel mar Rosso meridionale, ha localizzato una traccia aerea sconosciuta. Ilerae, a seguito di riconoscimento ottico, attraverso i sensori di bordo, di undella stessa tipologia e comportamento di quelli che nei giorni scorsi si sono resi autori degli attacchi al traffico mercantile in area,ha reagito per“. Così il capitano di vascello Andrea Quondamatteo,del cacciatorpediniere italiano – impegnato nell’area per garantire la sicurezza dellagazione – ricostruisce l’abbattimento avvenuto sabato di unriconducibile ai ribelli yemeniti Houthi, la milizia islamica sciita alleata ...

Un drone diretto verso la nave Caio Duilio della Marina militare è stato abbattuto nel mar Rosso , a circa 6 chilometri di distanza dall’imbarcazione, in una ... (open.online)

Il velivolo dei ribelli yemeniti viaggiava a sei chilometri di distanza in direzione della nave militare (huffingtonpost)

Gli Houthi lanciano il loro primo attacco diretto all'Italia e rischiano di far precipitare la crisi nel Mar Rosso , da mesi ormai sotto attacco da parte dei ... (firenzepost)

“Ieri nave Duilio , in navigazione nel mar Rosso meridionale, ha localizzato una traccia aerea sconosciuta. Il profilo era minaccioso e, a seguito di ... (ilfattoquotidiano)

Quello degli Houthi contro la nostra nave Caio Duilo non è solo un Drone. È un test di reazione: La nave Caio Duilio ha abbattuto un Drone giunto a sei chilometri di distanza con aria minacciosa, nel corso della missione appena iniziata per la protezione delle vie di navigazione che passano per ...huffingtonpost

Nave Duilio abbatte un Drone nel Mar Rosso: Ieri, con il primo attacco contro una nave italiana, ne è"arrivata la conferma. Il cacciatorpediniere lanciamissili Caio Duilio ha abbattuto un Drone lanciato dagli Houthi yemeniti. Il velivolo ...tgcom24.mediaset

Drone abbattuto da nave Duilio, il comandante: «Abbiamo reagito a minaccia aerea sconosciuta»: Il comandante del cacciatorpediniere della Marina Militare, il capitano di vascello Andrea Quondamatteo, ha descritto l'attacco di ieri degli Houthi a cui ha risposto la nave ...ilmattino