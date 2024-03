“Dovevo dirlo a qualcuno” Grande Fratello | Perla svela l’ultimo segreto su Mirko

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 3 marzo 2024), durante la serata di ieriha confessato a Greta una verità finora non uscita fuori su. Ha aspettato fino ad oggi per parlare., settimane fa, aveva spiegato che non sarebbe uscita dalla Casa seglielo avesse chiesto. “La voglia di correre da lui e di vivermi qualcosa con lui non sotto le telecamere è tantissima. Ma in questo momento devo essere lucida e finire questo percorso, perché se inizio una cosa a oggi la voglio portare a termine”. >>“Mamma, ti chiedo perdono”. C’è posta per Te, Salvo e Maddalena commuovono anche Maria De Filippi: la conduttrice in lacrime “Se ho preso la scelta di stare qui non posso tirarmi indietro. Anche per rispetto delle persone che hanno lavorato per me, che mi appoggiano”, ha detto ...