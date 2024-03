Doveva dire lingua Che gioco della min***a | gelo in tempo reale a L' Eredità

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) "no". Ildei 100 secondi, la "semifinale" che decreta chi tra i due migliori concorrenti de L'arriverà a giocarsi il corposo montepremi nelfinale, la celebre Ghigliottina, continua a dividere i telespettatori del quiz del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Come sempre, gli appassionati si radunano virtualmente su X, l'ex Twitter, che si trasforma in un centro d'ascolto in, una sorta di bar sport in cui tutti commentano, dicono la loro, sfottono, ironizzano, criticano, attaccano anche ferocemente (spesso, fin troppo ferocemente) il conduttore e i concorrenti. Una delle accuse classiche agli autori è quello di selezionare concorrenti poco preparati e di sottoporre loro domande ora ...