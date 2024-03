Dove mangiare un’ottima carne a Pisa I 7 migliori indirizzi scelti dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 3 marzo 2024)è famosa in tutto il mondo per la Torre pendente alta 56 metri, campanile della Cattedrale romanica che svetta sulla Piazza dei Miracoli insieme al Battistero. Ma non è solo lei a meritare la visita. Le antiche mura, gli storici palazzi, le piazze e le chiese, le passeggiate sui Lungarni, il mare a due passi, sono altre bellezze da scoprire, anche in bicicletta. E se la presenza di tre importanti Università fa sì che in città ci sia una forte presenza di giovani e di posti di ritrovo, l’aeroporto la rende una meta raggiungibile da turisti di ogni angolo d'EuropaIl Granaio Hosteria Vicina alla Villa Medicea, un gradevole ambiente rustico fa da cornice a una sosta di grande soddisfazione che onora nel modo migliore le tipicità del posto, a ...