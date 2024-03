Dov’è Kate Middleton? William e il Palazzo escono allo scoperto

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 3 marzo 2024) A cosa è dovuta in realtà l’assenza della principessa? E dove si trova attualmente la moglie del principe? La futura regina non appare in pubblico da Natale e i primi di gennaio Kensington Palace ha annunciato che si sarebbe assentata per un intervento addominale. Dopo l’operazione la principessa si è concessa alcune settimane di congedo per riprendersi dall’operazione chirurgica. Pertanto, tutti gli appuntamenti pubblici della principessa del Galles fino a Pasqua sono stati cancellati. Ma per il web ciò non è abbastanza. In mancanza di aggiornamenti sulla salute di, il web si è armato di fantasia. Ogni giorno che la principessa del Galles trascorre lontana dal pubblico, la curiosità sembra aumentare. E il fatto che il principeabbia ...