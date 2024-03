Dossieraggio su politici e vip | Lega | “Attacco a Repubblica e democrazia”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 3 marzo 2024) Pubblicato il 3 Marzo, 2024 (Adnkronos) – "L'inchiesta sugli spioni che setacciavano illmente i dati di centinaia di cittadini, soprattutto di centrodestra e in particolaree persone vicine alla, rivela un quadro sconcertante. Siamo di fronte a un vero e proprioallae allache coinvolge magistratura, Guardia di Finanza e giornali di sinistra, col risultato che in più di una occasione le procure hanno aperto inchieste basandosi su presunti scoop nati da notizie costruite a tavolino sulla base di dati ottenuti illmente". E' quanto si legge in una nota della. "Siamo certi -si legge ancora- che tutti i più alti vertici delle Istituzioni sapranno intervenire con chiarezza inequivocabile e ...